Olağan kurultay takvimini eylül ayında başlatmaya karar veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu süreçte ‘güvenli liman’ mesajları verecek.

Kurultay sürecinin gerginliklerden uzak, birlik ve bütünlüğü koruyan bir atmosferde yürütülmesini isteyen Kılıçdaroğlu, partiyi kurultaya bu söylemle götürecek.

Kılıçdaroğlu eylüle kadar 'güvenli liman' mesajı verecek: Şaibesiz kurultay istiyorum

TEMİZ VE ADİL OLACAK

“Kemal Bey, güvenli liman söylemini daha fazla ön plana çıkaracak. Konuşmalarında bu söylemi daha çok duyacağız” diyen Genel Merkez kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun ‘güvenli limandan’ kastının şaibesiz, tartışmasız, temiz ve adil bir kurultay olduğunu söyledi. Kurmaylar, kurultayın ardından ortaya çıkabilecek muhtemel tartışmaların önüne geçmek ve örgütte birlik görüntüsünü güçlendirmek amacıyla bu söylemi merkeze alacaklarını belirtiyor.

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SEÇİME GİRMEYECEK

Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olup olmayacağına da değinen kurmaylardan bazıları, “Kemal Bey seçime girmeyecektir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun da yaptığı toplantılarda “Sonsuza kadar burada olacağım, genel başkanlık yapacağım diye bir şey yok. Benim niyetim partimizi güvenli limana ulaştırmak, sağlıklı bir süreç yürütmek” dediği öğrenildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirilmesi beklenen İstanbul ziyaretini iptal etti. Kılıçdaroğlu, “Muharrem ayı ve Aşure gününü siyasi polemiklere malzeme etmemek için” böyle bir karar aldığını açıkladı.

Öte yandan, dün toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in itirazlarını reddetti.

Vefat eden 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören alanına girişinde Özgür Özel ile selamlaştı.

BUTLAN SONRASI İLK

İstinafın 21 Mayıs’ta verdiği mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki ilk temas 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM’de düzenlenen cenaze töreninde gerçekleşti. Törene Özel’den sonra gelen Kılıçdaroğlu, hem Özel’le hem de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk ettiği Ali Mahir Başarır’la tokalaştı.

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