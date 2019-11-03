Şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, Erdoğan’ın direktifleriyle ‘sniper’ üretimini gerçekleştirildiklerini söyledi. Hamzaoğlu “Bu silah tamamen Türk mühendislerimiz tarafından başarılı bir şekilde ortaya çıktı. Bunda Türk mühendislerin çok büyük bir etkisi var. Kırıkkale gibi bir şehirde 3 Türk mühendisle bunu başardık. Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni dışa bağımlılığını azaltmak” dedi.
Yerli ve millî ‘Sniper’ üretildi
03.11.2019 - 03:42 | Son Güncelleme: 03.11.2019 - 03:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de faaliyet gösteren özel bir şirkete ait savunma sanayi fabrikasında yüzde 100 yerli ve millî imkânlarla prototip üretimi gerçekleştirilen ‘sniper’ (Keskin nişancı tüfeği), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilecek.
Etiketler : sniper,yerli ve milli silah,keskin nişancı,
660230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660230.aspx
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