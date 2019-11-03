Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, Erdoğan’ın direktifleriyle ‘sniper’ üretimini gerçekleştirildiklerini söyledi. Hamzaoğlu “Bu silah tamamen Türk mühendislerimiz tarafından başarılı bir şekilde ortaya çıktı. Bunda Türk mühendislerin çok büyük bir etkisi var. Kırıkkale gibi bir şehirde 3 Türk mühendisle bunu başardık. Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni dışa bağımlılığını azaltmak” dedi.