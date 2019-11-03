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MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddialarını yalanladı
03.11.2019 - 18:42 | Son Güncelleme: 03.11.2019 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Etiketler : milli savunma bakanlığı,
660327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660327.aspx
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