İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ispanakta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi" ifadesi yer aldı.
İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden ıspanak açıklaması
06.11.2019 - 20:56 | Son Güncelleme: 06.11.2019 - 20:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ispanakta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi" ifadesi yer aldı.
Etiketler : ıspanak,
660991 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660991.aspx
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