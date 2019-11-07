Otizmli öğrenci velileri çocuklarının okula diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesine büyük bir tepki gösterirdi. Otizmli öğrencilerin velileri okul içerisinde ağlayarak sınıflara girmeye çalıştı. Öte yandan okulda tartışmalar devam ederken Aksaray Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı
07.11.2019 - 11:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray’da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi üzerine çıkan tartışmalar sürüyor. Aksaray Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aksaray,otizm,soruşturma,
661096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661096.aspx
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