Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otizmli öğrenci velileri çocuklarının okula diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesine büyük bir tepki gösterirdi. Otizmli öğrencilerin velileri okul içerisinde ağlayarak sınıflara girmeye çalıştı. Öte yandan okulda tartışmalar devam ederken Aksaray Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.