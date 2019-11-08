Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerine okutulan Sosyal Bilgiler kitabına "Uygur Alfabesi" diye "İsrail alfabesinin" basıldığı belirlendi.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan "Milli Eğitim'in resmi ders kitapları, kalitesiz, Türkçe fakiri ve yanlışlarla dolu. İşte bir milyon 340 bin adet basılan ders kitabı: Uygur alfabesi diye İsrail alfabesi" dedi.

Konuyu Karar'daki köşe yazısına da taşıyan Doğan şunları ifade etti:

"Elimin altında bir orta okul ders kitabı var. Orta okul ve imam hatip ortaokulları için hazırlanmış Sosyal Bilgiler kitabı. 1.340.526 adet basılmış…

Bize doğruları öğretecek ders kitabında hata olursa ne olur? Kitabın hazırlanış sürecine bakınca, hata olmaz diyesiniz geliyor!

İşte bu kitapta Uygur alfabesi diye İsrail (İbrani) alfabesi konulmuş. Hadi bunu öğrenci anlamaz diyelim, öğretmenler de fark etmez mi? Fark edilse düzeltilmesini sağlamaya güç yeter mi? O da ayrı bahis.

Görünüşte Millî Eğitim işi sıkı tutmuş: Resim malzemelerine kaynak belirtmek mecburiyeti getirmiş. Birkaç tane basılı kaynak dışında elektronik ortamdan aktarılmış resimler, haritalar ve grafikler. Elektronik ortam kesinlikle güvenilir değil, bunu bilmeyen ders kitabı yazmaya kalkışmasın. Böyle güvenilmez ortamdan alınan malzemenin basılı kaynaklarla karşılaştırılması mecburiyeti getirilmeli.

Şimdi ders kitabı yazmak kolay, elektronik ortamdan malzemeyi kes yapıştır, olsun sana ders kitabı. Sonra da milyonlarca bas!"



Doğan’a destek veren tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de “Böyle bir rezalet karşısında Talim ve Terbiye Kurulunun tümden dağıtılması gerekir” diye tepki gösterdi.





