Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Barış Pınarı Harekâtı kapsamında bir süredir yoğun bir görüşme trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerle ilgili diplomasi trafiğine devam edecek. Erdoğan 13 Kasım’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki lider, ağırlıklı olarak Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler, güvenli bölge ve ABD askerinin bölgeden çekilmesini ele alacak. Erdoğan, ikili görüşmede ABD’nin söz konusu terör örgütü ile ilişkilerinden Ankara’nın duyduğu rahatsızlığı iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki ay da (3-4 Aralık) Londra’da düzenlenecek NATO liderler zirvesine katılacak. Erdoğan, zirve kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Suriye konulu dörtlü zirvede bir araya gelecek. Masadaki en önemli başlık Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler, güvenli bölge ve bu bölgenin oluşturulması için gereken mali yardımlar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşlarına Türkiye’nin sınırlarında terör örgütlerinin varlığına izin verilmeyeceğini bir kere daha vurgulayarak, güvenli bölge için maliyet paylaşımı konusunda “elinizi taşın altına koyun” çağrısı yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığındaki bir heyet de dün İstanbul’da Almanya, Fransa ve İngiltere heyetleriyle bir araya geldi. Kalın, Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirvenin 3-4 Aralık’ta Londra’daki NATO toplantısında yapılması için mutabık kalındığını duyurdu.



Jeffrey Ankara’ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki hafta başlayacak ABD ziyareti öncesinde Amerika’nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’ya geldi. İlk olarak Millî Savunma Bakanlığı’nda temaslarda bulunan Jeffrey başkanlığındaki ABD heyeti, ardından Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantılarda Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge konusunda ABD ve Türkiye arasındaki 13 maddelik mutabakata uyulup uyulmadığının ele alındığı belirtildi.