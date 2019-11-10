Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Muş’ta düğün konvoyunun önünü kesen teröristler tarafından kaçırılan polis memuru oğlu Vedat Kaya için Mardin’in Derik ilçesinden gelen Şehmus Kaya şöyle konuştu: Çocuklarımızın geri getirilmesi için çalışmalara hız verilmesini ve desteklerin çoğalmasını istiyoruz. Bu işe artık bir el uzatsınlar. TBMM üyelerine de sorunlarımızı anlattık inşallah güzel bir komisyon kurulur ve çocuklarımız geri getirilir. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bir diğer acılı aile Baba Süleyman Aydın, HDP’lilerin il binası önünde oturmalarını istemediğini dile getirerek “Gençler size gerekeni yapacaktır” şeklinde tehdit edildiklerini savundu.