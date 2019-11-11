Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaba inşaatı tamamlanan camide mermer kaplama ve çelik işçilik çalışmaları sürüyor, 61 metre yüksekliğindeki iki minarenin taş kaplaması yapılması için de iskele kuruldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, caminin mermer kaplama işleminin yüzde 90’ının tamamlandığını belirterek, “Yıl sonu itibariyle caminin dış cephe mermer kaplaması tamamlanacak.’’ diye konuştu.

Yıldız, camide sıva çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti: Yine caminin içerisinde çelik konstrüksiyon döşemesi çalışmaları başladı. Kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. Saçaklarda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Cami yavaş yavaş kendisini gösteriyor. İşçiler çok titiz çalışıyor. Sene sonunda özellikle ocak ayında hat, tezyinat, süsleme gibi aşamalara başlanacak. Cami ibadet mekânının yanında kültür-sanat alanı da olacak. 2020 yılının yazında Taksim Camii ibadete inşallah açılacak.’