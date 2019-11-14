Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Nisan 2020’de sona erecek uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere, 625 lira ceza kesilecek. Hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle ilgili sorunsuz seyahat için, tüm araçlarda kullanılması tavsiye ediliyor. Kış lastikleri; 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, muhtemel trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için, alınan lastiğe de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Erkoç “Kazaların sebeplerinin başında, lastikler gelmektedir. Bu sebeple herkesin bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz. Kışlık ya da yazlık lastik alınırken tarihine de mutlaka bakılmalı. Çünkü lastiğin hiç kullanılmasa dahi, belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş, ömrü dolmuş lastikler özelliğini kaybeder, balans da tutmaz” uyarısında bulundu.