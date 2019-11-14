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DEAŞ'lılar ülkelerine gönderiliyor
14.11.2019 - 14:09 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS’nin Londra'ya, Almanya uyruklu 7 YTS’nin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Kaynak: İHA
Etiketler : DEAŞ,terörist,
662557 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662557.aspx
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