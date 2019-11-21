Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Sorunlar üzerinden Türkiye’ye diz çöktürmeyi planlayanlar, ülkemizin elde ettiği kazanımlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak bizim için en büyük şereftir” dedi.



Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

CHP Genel Başkanı, Türkiye’nin bütün millî meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir. Dünkü grup toplantımızda Sakarya’daki tank palet fabrikası, istihdam, emeklilik konularındaki yalanlarına cevaplarımızı verdik. Buna rağmen aynı yalanların bir kısmını, bizden hemen sonra geçtiği kameralar karşısında yenilerini ekleyerek tekrarlamaktan hicap duymadı. İspatla diyoruz, onu yapamıyor. Yalan söyleme diyoruz, tıyneti icabı, bundan da kendini alamıyor. Madem hakkı söyleyemiyorsun, öyleyse hiç olmazsa sus diyoruz, onu hiç beceremiyor. Ağzını her açtığında, dünyanın en büyük devletlerini kurmuş ve medeniyetini inşa etmiş ecdadımıza hakaret etmeyi maharet sanıyor. Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz. Bu kişinin, sadece ecdada değil, milletimizin bugün yaşayan fertlerine ve bilhassa çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok. Daha önce de söylemişti, geçtiğimiz günlerde aynı hezeyanı tekrarladı. Neymiş efendim, can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş. Yani yabancılara, Türkiye’ye yatırım yapmayın diyor. Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek dış yatırım gelmesinin önüne geçmeye çalışmanın adı, açıkça söylemek gerekirse ihanetin dik âlâsıdır.

Geçmişte malum Ecevit o zaman yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malezya Büyükelçi’miz, ona ‘Susturun bu kadını’ diye hakaret etmişti. Şimdi dün de herhâlde oradan ilhamla Grup Başkanvekili’miz Özlem Hanım’a ‘Susturun bu kadını’ diyecek kadar ahlaksız, edepsiz bir şekilde davranan bir CHP’nin yetkilileri var. Kimse kusura bakmasın, biz bu ahlaksızlara prim verecek durumda değiliz. Efendim işte ‘Özür diledi.’ Bunlar öyle kuru özürle geçiştirilecek işler değil. Neyse Parlamento’nun iç tüzüğündeki cezai müeyyideler bunlara verilmesi lazım.



Kılıçdaroğlu’nu sadece biz değil, küresel sermaye de ciddiye almıyor. Türkiye’nin küresel yatırımlardan doğrudan aldığı pay, AK Parti döneminde binde 1’den yüzde 1,1’e çıktı ama Bay Kemal binde 1 ile yüzde 1,1’i ayırt edemez.



Tereddüt yok yatırıma devam edin

Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirerek, faizleri hızla düşürerek, ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz. 2020 inşallah, faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Buradan girişimlerimize sesleniyorum. Gelin, yatırım yapın. Hangi sektörde çalışıyorsa, gel yatırım yap. Bankalarımızın kapısı artık sizlere açık ve faizdeki oranlar açık net ortada. Gel, yatırım yap. İki; diyorum ki kendi paranı kullanmaktan çekinme. Millî parayla adım atma dönemine döndük. Şu anda geçen yıl yaşanan sıkıntılar sebebiyle gerileyen konut, otomobil, beyaz eşya satışları ile yeni kurulan şirket sayısının yeniden yükselmeye başlaması, ekonomideki toparlanmanın işaretlerinden biridir. Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi alanlarınızda, sektörünüz de yatırım yapmaya devam edin.