Yıllarca birlikte çalıştığı isimden çarpıcı Sergen Yalçın sözleri: Ortalık çok karışır!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılırken, konuyla ilgili deneyimli hocanın eski yardımcısı Murat Şahin'den açıklama geldi. Yıllarca birliklte çalışan ikiliden Şahin, "Sezona Sergen Yalçın ile başlanmalı ve bitirilmeli. Bitirilecekse beraber başlanmalı. Allah korusun bir mağlubiyette ortalık çok karışır!" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile geçmiş yıllarda birlikte çalışan Murat Şahin, siyah-beyazlı takımda yaşanan teknik direktör tartışması hakkında görüşlerini aktardı.
"SERGEN YALÇIN DEVAM ETMELİ"
50 yaşındaki antrenör, HT Spor'a yaptığı açıklamada "Siz bu sabrı Sergen Yalçın'a gösteremiyorsanız, zaten kimseye gösteremezsiniz. Çünkü Sergen Yalçın, Beşiktaş'a asla zarar vermek istemez. Hem futbolculuk hem de antrenörlük kariyerinde kupalar kazanmış, efsane bir isimden bahsediyoruz. Bu kadar çabuk vazgeçilmemeli. Bence kesinlikle devam etmeli" dedi.
"BAŞARILI OLMAZSA KENDİSİ BIRAKIR"
Sergen Yalçın'ın üzgün olduğunun anlaşıldığını dile getiren Şahin, "Sergen Yalçın, sezon sonunda kendi değerlendirmesini zaten yapar. Başarılı olamayacağını düşündüğü anda görevi kendisi bırakır. Açıklamalarından biraz üzgün ve kırgın olduğunu anlayabiliyorum. Sabır gösterilmesini istediği çok açık. Zaten kendisi de bunu dile getiriyor. Bu sabır, Sergen Yalçın'a gösterilmeli. 'Sabır gösterilsin mi, gösterilmesin mi?' tartışması bile yanlış. 'Efsane' sıfatı kolay kazanılmıyor! Bir sene şampiyon olamadınız diye bir insanın geçmişi yerle bir edilmemeli. Sergen Yalçın ile başlanmalı ve bitirilmeli. Bitirilecekse beraber başlanmalı. Allah korusun bir mağlubiyette ortalık çok karışır! Başlanmalı ve bitirilmeli! Başarısız da olursa Sergen Yalçın bunu dobra dobra söyler. Onunla devam edilmeli" ifadelerini kullandı.