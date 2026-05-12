Taraftar Sergen Yalçın’ı istemiyor, başkan adalı arkasında duruyor. Kartal yeni sezonda yeni teknik adamla ‘beyaz’ sayfa açmayı tercih etmez ve Sergen Hoca ile ‘siyah’ demeye devam ederse iç saha maçları kolay olmaz. En ufak bir olumsuzlukta yönetim ve efsane isim hedefte kalır.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta yeni sezona yönelik beklentilerde en büyük soru işareti teknik direktör Sergen Yalçın… Efsane ismi tribünler istemiyor. Başkan Serdal Adalı ise ‘istikrar’ adına ve takımı toparlayacak en uygun isim gördüğü için Sergen Hoca’ya destek veriyor. Yönetimden bazı isimler değişim taraftarı olsa bile. Trabzonspor maçı sonrası istifaya hazır olduğunu belirten ancak başkan Adalı tarafından ikna edilen Sergen Yalçın’ın kalması sıkıntıları da beraberinde getirecek gibi görünüyor. Çünkü iç sahadaki hiçbir maç kolay geçmeyecek.

Sergen Yalçın ve yardımcıları

‘KENDİ EVLADIMIZ’

Siyah beyazlılarda yönetim ve teknik ekibin hedef olmaması adına Tüpraş’ta en ufak bir olumsuzluk yaşanmaması gerekiyor. Her ne kadar Sergen Yalçın taraftardan ‘sabır’ istese de siyah beyazlılar da o sabrın kalmadığı aşikar. Ki bu kara tabloyu gören bazı yöneticiler de değişim taraftarı. Serdal Adalı’nın düşüncesi ise “Yeni ve yabancı bir teknik adam getirip macera aramaktansa bizi iyi bilen kendi evladımız ile durumu toparlamak daha doğru olacaktır. Doğru bir kadro mühendisliği ile kısa sürede toparlanma şansımız daha yüksek” şeklinde.

Sergen Yalçın

LİDER ORKUN

Bu sezonki kadro kurulumu ve devre arasındaki aşıları pek tutmayan Beşiktaş yeni sezona daha farklı hazırlanacak. Kaleciden en uca kadar değişim planında olan siyah beyazlılarda değişmeyecek en önemli figür ve lider Orkun Kökçü olacak. Beşiktaş’a gönülden bağlı olan ve bu sezonki tabloyu içine sindiremeyen futbolculardan olan kaptanın yanına başarıya aç, aidiyet duygusu olan savaşçı ve yarınlara yatırım amaçlı takviyeler düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ’IN ÖZETİ

Kara Kartal’ın içinde bulunduğu durumu en güzel özetleyen istikrar verisi Ersin Destanoğlu. Son 5 sezonda 9 teknik adam değiştiren siyah beyazlılarda bu zaman diliminde değişmeyen isim ve aktif olarak görev yapan en eski oyuncu Ersin’di. Sezon sonu mukavelesi biten ve kulüp bakan Destanoğlu tüm kulvarlarda 150 maçta siyah beyazlıların kalesini korudu.

