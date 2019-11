Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2020 yılı bütçe sunumun yaptı. Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, özetle şunları söyledi: Hâlihazırda batının cici çocuğu PKK/PYD, Türkiye’yi diz çöktürme umudunu bağladıkları FETÖ ve el altından alışveriş yaparken bu kadar ileri gideceklerini tahmin etmedikleri DEAŞ’la tek başımıza mücadele halindeyiz. Türkiye başkaları gibi kaynakları sömürmeye değil, Afrin, Cerablus, Azez, Mare, Tel Abyad, Resülayn’da hayatı hızla normalleştirmeye çabalamıştır. Uluslararası raporlara göre Türkiye’nin 2018 savunma harcaması, 19 milyar dolar olup; GSYH’mızın (Gayri Safi Yurt İçi Hasılası) yüzde 2,5’idir. Bu rakam, ABD’de 648,8milyar dolardır. 2018’de AB üyesi ülkelerin tamamında, gerçekleşen, engellenen ve başarısız olanlar dâhil, toplam 129 terör saldırısı olmuştur. Biz de ise2019’da sadece gerçekleşen PKK/PYD terör eylemleri 669’dur.



PKK’YA KATILIM 108’E DÜŞTÜ

Strateji değişikliğiyle, terörle mücadelemizde tarihimizin en başarılı dönemindeyiz. PKK ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sayılarımız, ilk on aylar itibarıyla son üç yılda yüzde 150 artarak 40 bin seviyesinden 101 bin seviyesine çıkmıştır. İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda bin 144 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Devam eden Kıran operasyonları çerçevesinde de şu ana kadar 121 terörist etkisiz hâle getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edildi. Bu yıl 142 üst düzey terörist etkisiz hâle getirildi, özellikle kırmızı kategoriye büyük zayiat verildi. Yurt içi terörist sayısı da 2016’dan bugüne azalış trendine girmiş, 2 bin 500’lü seviyelerden bu ay itibarıyla 550’li rakamlara gerilemiştir. 15 Temmuz’dan sonra her yıl örgüte katılandan yaklaşık üç kat fazlası ya teslim olmakta, ya da ikna yoluyla dağdan inmektedir. Örgüte katılım 2014 yılındaki 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108’e düşmüştür. İkna ve teslim toplamı ise bu yılın ilk 10 aylık verilerle 289’dur.



Bir önceki dönemde terör suçları sebebiyle görevden alınan 94 belediye başkanından 42’si toplam 286 yıl ceza almıştır. On dokuzu tutuklanmış, 59’u tutuksuz yargılanmakta, altısı adli kontrol ve sekizi hakkında yakalama kararı vardır. Muhalefet tarafından, ‘ülkede can güvenliği olmadığı’ ifadesi, ısrarla dile getirilmektedir. Ülkeye milyonlarca turist geliyorken yabancı şirketler ülkemize, doğu ve güneydoğuya yatırım yapıyorken dile getirilen bu iddia, hezeyandan başka bir şey değildir. Eğer can güvenliği yokluğundan kasıt terör örgütlerinin can güvenliğiyse doğrudur. PKK’nın can güvenliği yoktur, FETÖ’nün, DEAŞ’ın, DHKP’nin can güvenliği yoktur ve olmayacaktır.



261 BİN GÖZALTI, 91 BİN TUTUKLAMA

559 bin kişi hakkında FETÖ’den işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin net bir duruşu olduğunu belirterek “Bu yıl 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleşmiştir. Siber Suçlarla Mücadele birimimizde de 15 Temmuz sonrası yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. 15 Temmuz öncesinde yılda ortalama 45 bin dijital materyal incelenirken, bu rakam 2017’de 420 bin, 2018’de yüzde 50 artışla 631 bin, bu yıl da ilk on ayda 600 bin 671 materyal incelenmiştir. Paylaşımları suç unsuru içeren 2 bin 838 kullanıcı yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir” dedi.



368 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Bakan Soylu, DEAŞ’ı terör örgütü olarak ilan eden ilk ülkenin Türkiye olduğunu ifade ederek “Operasyonlarda toplam 1.058 DEAŞ’lı etkisiz hâle getirilmiştir. Yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 8 bin 922 kişinin de ülkeye girişi engellendi. Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK/YPG’ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli de ülkelerine geri dönmüştür” diye konuştu.



Türkiye’de halen çeşitli statülerden 5 milyon 74 bin 908 yabancı uyruklu insan bulunduğunu bildiren Soylu, bunların 3,6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu söyledi.



Soylu, Suriyelilerin İstanbul’a gelmesi sebebiyle bir yığılma olduğunu ifade ederek “12 Temmuz’dan itibaren yaklaşık 100 bin Suriyeli kayıtlı oldukları illere dönmüştür. Yılbaşından 15 Kasım’a kadar İstanbul’da yakalanan 100 bin 11 kişiye de işlem yapıldı” bilgisini verdi.