Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında Kemah/ Dereköy Köyü, Acemoğlu vadisi Bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait sığınak/barınak, depoları bulunarak imha etmek ve bölgede bulunabileceği değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla, 18-20 Kasım 2019 tarihleri arasında Kıran-4 operasyonu kapsamında 7 Jandarma Komando Timi, 1 mayın arama köpeği 1 patlayıcı madde imha timi (PAMİT) unsurlarının katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 11 ayrı noktada 11 sığınak/mağara kontrol edilerek 1 adet G-3 Piyade Tüfeği, 1 adet akü (seri numarası silinmiş), 1 adet şemsiye, 34 adet ayakkabı (kullanılmamış), 17 adet el feneri (kullanılmamış), 25 adet led ampul, 1 adet silah bakım kiti, 4 adet izotonik serum, 4 adet pil bloğu, 1 adet hilti ucu, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 2 adet semer, 2 adet met, 1 adet uyku tulumu ve çok miktarda giyim eşyası, kişisel temizlik, inşaat, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek delil niteliğinde olan malzemelere el konularak ele geçirilen diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.