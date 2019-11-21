Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı. Başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak göz altına alınmıştı. Berrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında kendisini görüntülen kameralara bakarak gülen Berrak K. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Beşiktaş’taki saldırgan kadının ifadesi ortaya çıktı

Emniyete götürülen saldırgan kadının kimliğinin ressam Berrak K.(34) olduğu tespit edildi. “Uyuşturucu madde kullanmak” ve “mala zarar vermek” suçlarından emniyette kaydı bulunan kadının, verdiği ilk ifade de olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği ve “Alkollüydüm, kafam bozuktu 2 tokat attım” dediği öğrenildi. Ressamlık yaptığı belirlenen kadının, olay günü Büyükçekmece’den Şişli Nişantaşı’na geldiği burada bir restoran da alkol aldıktan sonra Beşiktaş’a yürüdüğü ve kaldırımda yürüdüğü esnada sinirlenerek kadına saldırdığı tespit edildi.