Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığında halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz." dedi.

Erdoğan "Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu muhabbeti, şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın, böyle olmalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar." dedi.

Bir CHP'li ile görüşme iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.' Demedi, diyemez. Aynısını geçmişte Tunceli ile ilgili olarak da yapamadı,

yapamaz. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır."

"Kadınlarımıza yönelik bu provokasyonlara asla göz yummayacağız"

Erdoğan, "Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız." diye konuştu.

"Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek."