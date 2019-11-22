Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ziyareti kapsamında Bayındır ilçesine de uğradı. Bayındır buluşmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28. Dönem TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve milletvekilleri de hazır bulundu. Bayındır Belediyesi önündeki alanda otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Ben Bayındır’ı bugün farklı görüyorum. Farklı bir heyecan, coşku var. Bayındır’ın süs bitkileri bir başka açmış. İnşallah Bayındır’ımız çok daha bayındır hale, belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle birlikte gelecek. Tarım Bakanımız da her türlü desteği vermeye devam edecek. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kuracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Bu akşam bunu konuştuk ve Bakanımız da bu işin bir numaralı sorumlusudur. Süratle bu bölgeyi kuracağız. 1 milyon 334 bin metrekare alanda kurulacak olan süs bitkileri organize sanayi bölgesinde 25 dekarlık 40 adet süs bitkileri işletmesi faaliyet gösterecek. Bu bölgemiz, ülkemizin özellikle süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda kalbi ve ihracat üssü olacak. Buraya gelecek parayı düşünün. Ciddi bir hareketliliği Bayındır’a getirecek. Bu bölgede süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek amacıyla süs bitkileri eğitim merkezini kuracağız. Paketleme, ambalajlama ve depolama, araştırma ve geliştirme merkezi ve süs bitkileri konusunda fuar ve festivallerin yapılacağı bir merkezimizi de burada kuracağız. Bu yatırım sayesinde bin 500 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak. Projemizi hayata geçirmek için düğmeye bastığımızın müjdesini bu akşam veriyorum” diye konuştu.

“Onlar yapıyor da biz niye yapamayalım?”

“Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganlarına yanıt veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Şunu unutmayın; biz sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Bu adımları atarken bugün tabii ki Bayındır’da sizleri bu coşkuyla görünce inşallah Bayındır bu organize sanayi bölgesi ile, bin 500 insanın istihdam edilmesiyle farklı bir duruma gelecek. Artık gururla ‘bizim de süs bitkileri alanında bir ihtisas organize sanayi bölgemiz var’ diyeceğiz. Bu çok önemli bir olay. Bugün Hollanda bu tür bitkilerle yeri yerinden oynatıyor. Singapur yeri yerinden oynatıyor. Onlar yapıyor da biz niye yapamayalım? Sizden isteğim; bir olun iri olun, diri, olun kardeş olun, hep birlikte Türkiye olun.”

“Mehmetçik’imizin verdiği mücadele tarihe bir kayıttır”

Erdoğan, şöyle devam etti: “Bizi bölemeyecekler asla. Terör örgütlerine gereken dersi Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, şimdi kuzey Suriye’de veriyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile YPG, PYD, PKK’ya gereken dersi verdik, veriyoruz. Mehmetçik’imizin verdiği mücadele tarihe bir kayıttır. Mehmetçik’imiz şu an destan yazıyor. Bakın bir hanım kardeşim ‘biz de gidelim’ diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şerife Bacılar, bitmedi, Nene Hatunlar bitmedi demek. Biz de size güveniyoruz ama siz de evvel Allah bizlere güvenin. Bu işi size düşürmeden bitiriyoruz."

“Ne aldatan ne aldanan olacağız”

Bayındır’a başka müjdeleri de olacağını belirten Erdoğan, “Müjdeyi henüz veremeyeceğiz. Ekonomik alanda attığımız adımları geliştirdiğimizde Ergenli Barajı ile ilgili adımı da atmak istiyoruz. Ekonomi noktasında ciddi toparlanmadayız. Bununla birlikte 2020-2021’de bunun planlaması ve adımını atabiliriz. Hatta yap işlet devret ile imkan yakaladığımızda fazla da beklemeyiz. Biz size güveniyoruz, siz de bize güvenin. Ne aldatan ne aldanan olacağız. Biz milletimizle ayaktayız. Milletimizle bu yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan, Kiraz ilçesine geçmek üzere konuşması sonrası alandan ayrıldı.