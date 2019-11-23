Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşi Filiz Büyükanıt’ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra hayata gözlerini yuman Büyükanıt için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
23.11.2019 - 12:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt,son yolculuk,cenaze,
664471 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/664471.aspx
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