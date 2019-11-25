Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Darbe girişiminin ardından Siber Suçlar Daire Başkanlığında kurulan özel ekip, bugüne kadar cep telefonu, CD, flash ve bilgisayar gibi toplamda 1 milyon 865 bin 802 dijital materyalin incelemesini tamamladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz sonrasında yürütülen FETÖ ve darbe girişimi soruşturmalarıyla şüphelilere ait binlerce dijital materyal, incelenmesi talebiyle emniyet birimlerine gönderilmişti. Bunlar arasında sadece 15 Temmuz’da yakalanan cuntacılara ait 8 bin cep telefonu bulunurken, flaş bellek, CD ve bilgisayarların da aralarında yer aldığı toplamda 2 milyon 100 bin 983 dijital malzeme incelenmek üzere emniyette tutuluyordu. Bu sebeple dijital materyalin incelemesini yapan Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından söz konusu dijital materyallerin incelenmesi için bünyesinde özel bir ekip kurulmuştu.

ÖZEL EKİP ÇALIŞIYOR

Darbe girişiminden sonra geçen üç senenin ardından darbe girişimiyle alakalı yargılamalar neredeyse tamamlandı. Ancak cuntacılara ait dijital materyallerin incelenmesi henüz tamamlanamadı. Kurulan özel ekip, öncelikle 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren cuntacılara ait dijital veri incelemesini yaptı. Bu kapsamda özel ekip, bugüne kadar toplamda 1 milyon 865 bin 802 dijital materyalin incelemesini tamamladı. Kalan 235 bin 181 materyalin incelenmesi için çalışmalarına devam eden özel ekip, söz konusu dijitalleri 2020 yılında tamamen bitirmeyi planlanıyor.

YALANLAR ÇÜRÜTÜLÜYOR

Dijital materyallerden çıkan örgütle ilgili yazışmalar, veriler ve deliller önce savcılığa, daha sonra ek delil olarak da mahkemeye gönderiliyor. Gönderilen deliller, örgüt mensuplarının yargılandıkları mahkemelerdeki dosyalarına ekleniyor. Materyallerde FETÖ ile bağlantıları bulunmadığını iddia eden birçok cuntacı sanıkların örgütle ilişkisini ortaya koyan çok sayıda delile ulaşıldı. Bu sayede darbe girişimini nasıl planladıkları ve FETÖ’nün TSK içerisindeki kripto yapılanması ortaya çıkarıldı.