Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilk olay merkez Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde 19 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki L.Z.Y. caddede telefonla konuşarak giderken arkasından yaklaşan kapkaççı telefonu alıp kaçtı. Bu arada genç kız çığlık atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar zanlının hem peşinden koşup hem de polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gelerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda polis ekipleri, şüphelinin genç kızın telefonunu kapkaç yaparak alma anının güvenlik kameralarına ulaştı. Polis bu görüntülerden zanlının kimliğini tespit etmeye çalıştı.



İkinci olayda ise 25 Kasım günü Kuruköprü Mahallesi'nde bir zanlı, Melike D. (44) isimli genç kadın telefonla konuşurken telefonunu alıp kaçmaya çalıştı. Ancak genç kadının çığlık atması üzerine olay yerine yakın olan asayiş ekiplerinin gelmesiyle şahıs kaçamadan yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı.



Öte yandan polis ekipleri 6 gün önce meydana gelen kapkaç olayının güvenlik kameralarını da incelediğinde olayı gerçekleştiren kişinin aynı şahıs olduğunu belirledi. İsminin Muhammet Hüseyin A. (22) olduğu öğrenilen zanlı ilk kapkaç olayını da kendisinin yaptığını itiraf etti. Zanlı telefonu sattığı yeri de söyleyince polis ilk çalınan cep telefonu da bulup sahibine teslim etti. Telefonu satın alan şahsa da çalıntı malı satın almaktan işlem yapıldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

