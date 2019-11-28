Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’dan beş sene evvel 14 yaşında kaçırılan oğlu Tuncay için nöbete katılan Fatma Bingöl, yaptığı açıklamada, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Evladını istemekten vazgeçmeyeceğini dile getiren Bingöl, şöyle konuştu:

Bir umutla geldik oturduk, çocuklarımızı bekliyoruz. Evime eli boş gitmek istemiyorum. Çok özlediğim çocuğumu almadan gitmek istemiyorum. Onu çok seviyorum, hasretine dayanamıyorum. Çocuğumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. HDP’ye çağrıda bulunan anne Bingöl “Artık insanların canını yakmasınlar, anneleri ağlatmasınlar. Anaların bedduası zordur, arşı titretir. Milletin çocuklarını geri göndersinler. Artık milletin canını yakmasınlar. Neden benim ciğerimi parçaladılar? Çok şükür Müslümanız, toprağımız da devletimiz de var. Niye çocuklarımızı dağa götürüp devlete karşı silah doğrultuyorlar” ifadelerini kullandı.