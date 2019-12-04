Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinliğe Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı. Program kapsamında engelli öğrenciler, dans gösterisi yaptı, işaret dili eşliğinde konser verdi. Ardından konuşan Bakan Selçuk, şunları dedi: Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların, vatandaşların hayata tam olarak katılmaları, çalışan, üreten bireyler olabilmeleri en başta gelen hedeflerimizden biri. Bakanlık olarak, nitelikli eğitim ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Onların kişisel, sosyal gelişimlerinin ileriye gitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz.