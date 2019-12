Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER - Önceki gün Ankara, Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi yedi yaşındaki Mert Yağız Köksal, şırınga şeklindeki çikolata tüpünün kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Küçük çocuk, kapağı ağzıyla açmaya çalışırken tüpün kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşmış; okuldaki görevlilerden yardım isteyen Köksal, yumrukla göğsüne vurarak boğazına bir şey kaçtığını anlatmaya çalışmıştı. Okulda ilk müdahale yapılamayan ve ardından sağlık ocağına götürülen ancak orada da sonuç alınamaması üzerine özel araçla hastaneye götürülmeye çalışılan küçük çocuk, yolda hayatını kaybetmişti. Yürekleri yakan olayın ardından okul yöneticileri açığa alındı; okul kantiniyle sözleşme feshedildi. MEB ise olay kapsamlı şekilde soruşturulduğunu açıkladı. Mert Yağış Köksal’ın ölümü, kantinlerde bu tür ürünlerin satışı ve ilk yardım eğitimini beraberinde getirdi. İşte değerlendirmeler...



HERKESİN KUSURU VAR

Gıda Hareketi Başkanı Kemal Özer: Bu tür ürünlerin satışına izin verilmiş olması büyük bir suç. Çocukların durumları göze alınmaksızın bu tür ürünlerin üretiminin yapılması, teşvik edilmesi, satılmasına izin verilmesi, çocukların bilgilendirilmemiş olması bütünlüklü bir kusur. Öncelikle bir oyuncağın içinde çikolatanın ne işi var? Okul kantininde böyle bir ürünün ne işi var? Bu ürünü üreten, kantinde satan, satılmasına izin veren okul yönetimi, zanlıdır. MEB ve ilgili bakanlıklar zanlıdır....



İLK ÜÇ DAKİKA ÖNEMLİ

Ankara Tabip Odası İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdiresi Fatma Şahpaz: 2002’de çıkan ilk yardım eğitimi yönetmeliği var. Okulda 100 öğretmen varsa en az beş ilk yardımcı olması lazım. 112 Acil Servis ekibi gelene kadar bu ilk yardımcı ilk müdahaleyi yapmalı. Okulların öğretmenlere bu eğitimi aldırmış olması gerekiyor. Yedi yaşındaki bir çocuk için yapılacak şey arkadan dolanıp göbeğinin biraz üstüne yumruk yaprak ‘Heimlich manevrası’ ile cisim çıkarılabilir. Bunun için de kişinin ilk yardım eğitimi alması gerekiyor. İki günlük bir eğitim veriliyor. Bütün öğretmenlerin bu eğitimi almalarında fayda var.



Her okula bir sağlık çalışanı

Sağlık Bakanlığı, öğrencilerin sağlık ve can güvenliğine yönelik önemli bir adım atıyor. Bakanlık, 81 ilde bütün okullara, kaza anlarında ilk müdahaleyi gerçekleştirecek ve kazanın yaşandığı okula yönlendirecek sağlık personelleri görevlendirecek. Görevliler, Sağlık Bakanlığı tarafından atanacak ve her iki bakanlıkla da iletişim hâlinde olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kaza sonrası anında müdahale için okullarda sağlık personeli görevlendirmesi için planlama yaptıklarını belirterek “Doktor değil fakat okullarda bir sağlık personeli bulunması gerektiğine inanıyor ve planlıyoruz” dedi.



Evlat acısı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda birinci sınıf öğrencisi olan yedi yaşındaki Mert Yağız Köksal, şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken nefes alamayarak fenalaşmış, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Küçük çocuk, dün son yolculuğuna uğurlandı. Köksal için Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Baba Faruk Köksal ile Mert’in dedesi, tabuta sarılarak ağladı. Bu sırada fenalaşarak bayılan küçük çocuğun dedesine sağlık ekiplerince müdahale edildi. Çocuğun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mert’in Meyra isminde üç yaşında bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi.