Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında 3 gün önce belediye başkan yardımcıları ile birlikte gözaltına alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım’da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’ın yerine Belediye Başkan Vekili olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.
HDP’li eski Kızıltepe Belediye Başkanı tutuklandı
15.12.2019 - 20:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 20:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevden uzaklaştırılan HDP’li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında 3 gün önce belediye başkan yardımcıları ile birlikte gözaltına alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : HDP’li eski Kızıltepe Belediye Başkanı,
668936 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668936.aspx
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