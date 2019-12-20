Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini her fırsatta dile getirdiği Diyarbakır annelerini başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden beş bine yakın kişi ziyaret etti. Acıların paylaşıldığı, desteklerin iletildiği ziyaretlerde kimi zaman dualar okundu kimi zaman da duygusal anlar yaşandı, gözyaşı döküldü.

Kızı Hayal için eyleme katılan Süheyla Demir “Böyle bir günde yanımızda olmalarına teşekkür ediyorum. Demek ki hep el eleyiz. Türk-Kürt diye bir mesele yok. Kardeşiz, aynı bayrak altında yaşıyoruz.” dedi.

Baba Celil Begdaş “Belki de bu ziyaretler sayesinde eylemi bugüne kadar devam ettirebildik, güç aldık” ifadesini kullandı.