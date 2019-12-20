Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018’de ateş açılmasına ilişkin 4 sanık hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması 21 Kasım’da görüldü. Sanık Ersin Bayram’a "silahlı terör örgütüne üye olma", "yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 8 yıl 16 ay 15 gün gün hapis cezası verildi. Sanık Osman Gündaş’a aynı suçlardan 9 yıl 19 ay hapis cezası verilirken, sanık Ahmet Çelikten’e "yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Talip Bora Kılıç’ın ise tüm suçlardan beraatına hükmetti.

Mahkeme, sanıklar hakkındaki hükmünün gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, sanık Ersin Bayram’ın FETÖ üyesi olduğu, 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünden sonra da örgütle bağını devam ettirdiğinin anlaşıldığı belirtildi. ABD Büyükelçiliğine saldırıyı gerçekleştiren Osman Gündaş’ın da FETÖ ile irtibatlı olduğu, örgütün kapatılan kurumlarında çalıştığı, son olarak sanık Bayram’ın yanında çalıştığı kaydedildi. Büyükelçiliğe saldırı talimatının Bayram tarafından verildiği anlatılan kararda, Gündaş’ın daha önce bu tür bir şiddet eylemini gerçekleştirmeye yönelik tecrübesi olmadığından bu eylemi geçmişinde suç kaydı bulunan ve yakın çevresinden tanıdığı diğer sanık Çelikten’e yaptırmayı kararlaştırdıkları belirtildi.

"Saldırıyla Fetullah Gülen’in iadesinin engellenmesi amaçlandı"

Kararda, sanıklar Bayram ve Gündaş’ın FETÖ ile irtibatı tespit edilemeyen sanık Çelikten’e bu eylemi yaptırmak için milli duygularını kullandıkları anlatılarak, “Sanık Ahmet Çelikten, daha önceden böyle bir eylemin aslında FETÖ’nün amacı doğrultusunda Ersin Bayram ve Osman Gündaş tarafından planlanmış olduğunu ve eylemi FETÖ silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiğinin bilincinde olmadan söz konusu saldırıyı icra ettiği, sanık Ersin’in Bayram’ın ’yabancı devlete karşı hasmane hareketler’ suçunun azmettiricisi olduğu, örgütün bu saldırı ile Türkiye Cumhuriyeti devleti ile ABD arasında o dönemde var olan uyuşmazlıkları daha da artırıp iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasını, böylece örgüt yöneticisi Fetullah Gülen’in iadesini engellemeyi amaçladığı, planlı yapıldığı anlaşılan saldırının gerçekleşmesinde FETÖ’den başka kimsenin menfaatinin bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.