TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan "İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin" maddeler metinden çıkarıldı
'Güvenlik soruşturması' torba yasa teklifinden çıkarıldı
21.12.2019 - 19:55 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 20:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin" maddeler metinden çıkarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : TBMM,
670189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/670189.aspx
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