Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de faaliyetlerine devam eden misyonerleri dün gündeme getirdik. Ancak bu, onları ilk defa deşifre edişimiz değildi. Ülkemizdeki misyonerleri, 31 sene evvel de gazetemizin manşetine taşıdık.

O tarihten bu yana ise değişen bir şey olmadı. Misyonerlere karşı herhangi bir tedbir alınmadı. Özellikle sapkın Hristiyanlık inancına sahip olan Yehova Şahitleri, izinleri olmamasına rağmen yıllar geçtikçe çalışmalarına hız kazandırdı. Hatta buradaki üye sayısını üç bine kadar çıkardı. Yapının, üniversite öğrencilerinin yanın sıra lise, ortaokul hatta ilkokul çağındaki çocukları da ağına düşürmeye çalıştığı öğrenildi. “Bizim amacımız sevgi, kardeşlik” yalanına sarılan bu kişiler, eskiden gizli-saklı taktikler kullanırken şimdi faaliyetlerini apaçık yapıyor.

Yehova Şahitleri öğrencilerin peşinde Sapkın bir Hristiyanlık inancına sahip olan grup, izinleri olmamasına rağmen şehir merkezlerinde stant açıp kendi dinlerini yaymaya çalışıyor.

Alışveriş merkezleri ve meydanlara inen misyonerler, bununla yetinmeyip cep telefonlarından da rahatsız ediyor. Genellikle halka açık alanlarda stant kuranların başlarına Kore kökenli kişiler oturtuluyor. Bunun sebebi ise Kore Savaşı sonrası iki ülke halkı arasında oluşan sıcak bağ... Samimi tavırları ile dikkatleri üzerine çeken bu kişiler, önünü kestikleri gençleri ve çocukları kendi ofislerine ya da kiliselere davet ediyor. Ret cevabı aldıklarında da maddi ve manevi destek vereceklerini, gerekirse mezuniyet sonrası iş bulacaklarını söylüyor. Böyle göz boyayan şebeke üyeleri, ilk başta kahve içip sohbet edelim diyor, daha sonra ağına düşürdükleri kişilerin dinlerini değiştirtiyor. Son zamanlar artan bu gibi olaylar, vatandaşın da canını sıkıyor. Halk, bu konuya bir an önce el atılmasını istiyor.