Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Burhaniye Cumhuriyet Mahallesi Sanayii Sitesinde faaliyet gösteren işletmeciliğini E.F., A.F. ile R.A., O.A. isimli şahısların yaptığı 2 ayrı işletmede sahte/kaçak alkol satıldığı bilgisinin alınması üzerine durum adli makamlara bildirildi. Alınan arama kararına istinaden yapılan aramalar neticesinde; 50 litre sahte votka, 90 litre sahte rakı, 40 adet içki yapımında kullanılan malt aroma, 7 adet sigara sarma aparatı, 500 gram açık tütün, 30 kutu içerisinde toplam 6 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 4 bin 150 adet yaprak sigara kağıdı ele geçirildi. Olay ile ilgili adli makamlarca tahkikat başlattı.