Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya'nın Türkiye'nin askeri desteğini talep ettiğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi anlaşmamıza saygı duyuyoruz. Ortak çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrarı sağlamaya tamamen kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Libya'da uluslararası kabul görmüş meşru hükümeti desteklediğini vurgulayan Altun "Dış güçler, Libya hükümetine karşı gayri meşru grupları desteklemeyi bırakmalı" mesajını paylaştı.

Altun, Libya ile olan anlaşmanın Türkiye'nin açık denizlerde dolaşım özgürlüğünün zayıflamamasını ve Libya ile güçlü ilişkilerin kurulmasını sağladığına dikkat çekti.