Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Odessa limanından hareket eden Liberya bandıralı “Songa Irıdıum” adlı yük gemisi, 19 kişilik mürettebat ile kılavuz kaptan eşliğinde Boğaz’dan geçiş yaparken saat 12.00’de makine arızası sinyali verdi. 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemi, Aşiyan önlerinde iskele demirini atarak kıyıya çarptı. İstanbul Valiliği, geminin kıyıya çarpması sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını, deniz ve çevre kirliliği oluşmadığını bildirdi. Kaza sebebiyle Boğaz geçişi bir süre askıya alındı. Olaya şahitlik eden Şevket Ekinci isimli vatandaş ise, “O esnada kahvaltı yapıyorduk. Vapur normal şartlarda siren çalmaz ama bu gemi sirenler çalarak geliyordu. Kahvaltı yaptığımız yerden 100 metre uzaktaydı. Yavaş yavaş gelerek kaldırıma oturdu. Tanker de olabilirdi, petrol gemisi de olabilirdi. Büyük bir felakete yol açabilirdi” diye konuştu. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek İstanbul Limanı Demir mevkiine götürüldü.