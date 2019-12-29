Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde farklı birimlerinde destek verdiği 100’e yakın polisin katılımı ile Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde denetim yapıldı. Denetimlerde esnasında trafik polislerinin sorgulama için durdurduğu minibüsteki biri kadın iki kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler panelvan tipi aracın kapısını açtığında minibüsün arka kısmında iki depo olduğunu fark etti. Depoların kapağını açan polis ekipleri içerisindeki maddenin karışımlı kaçak akaryakıt olduğunu belirledi. Minibüste yapılan aramada ayrıca akaryakıtın aktarılması için kullanılan motor ve hortum düzeneği de ele geçirildi. Narkotik polisinin uyuşturucu denetimi yaparken kaçak akaryakıt yakalaması şaşkınlığa neden olurken, yakalanan akaryakıtın 1,5 ton ağırlığında olduğu belirtildi.

Olay sonrası araçta bulunan biri kadın iki kişi gözaltına alınırken, minibüs ise çekici marifeti ile emniyete götürüldü.