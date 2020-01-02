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MSB: Türk Deniz Görev Grubu; İtalyan fırkateyni ile eğitimleri tamamladı
02.01.2020 - 10:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA’dan oluşan Türk Deniz Görev Grubu; İtalyan fırkateyni ITS MARTINENGO ile eğitimleri tamamladı. Fırkateynlerimiz 02-03 Ocak tarihlerinde Agusta/İtalya ve 7-10 Ocak tarihleri arasında Cezayir liman ziyareti yapacak."
Etiketler : msb,
672531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672531.aspx
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