Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış’ta düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Türkiye'nin birçok kentinden Sarıkamış’a akın eden her yaştan yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Kalabalık 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Sarıkamış Kızılçubuk’ta bir araya geldi. Kalabalık, daha sonra harekat sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada veya soğuğa yenik düşerek donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk zirvesine yürüdü.

Milli Savunma Bakanlığı Sarıkamış şehitlerini andı

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı.

Bakanlık, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.”