Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kura neticesinde 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Hacca gitmek için daha önce başvurduğu hâlde gidemeyip kayıtları yenilenenlerle bu sene ilk defa başvuru yapan hacı adaylarının katılacağı kura, vatandaşların ön kayıt yaptırdıkları yıllar dikkate alınarak hesaplanan katsayı ve oranları ile hac konaklama tercihleri esas alınarak çekilecek. İki milyondan fazla hacı adayı, kura sonuçlarını saat 21.00’den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocuklarıyla gazi ve eşlerinden müracaat edenlerden iki bin kişi, kurasız olarak hacca götürülecek.