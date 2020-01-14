Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib kırsalındaki Atme kasabası ve Kah köylerine kurulan çadır kentlerin kalabalık nüfusu son yaşanan göç dalgalarıyla daha da artıyor. Suriye’de, Esad rejimi ve Rusya’nın kasım ayında başlattığı saldırılar binlerce insanın göçüne sebep oldu. Yeni yerleşim yeri arayanların büyük kısmı, yol, su ve insani yardımlardan faydalanabilmek umuduyla mevcut köyler ile kampların yakınlarına çadır kuruyor. Yerleşecek çadır bulamayanlar ise yardım ulaşana kadar yakınlarının çadırlarına sığınıyor. Bu sebeple bazı çadırlar iki üç aileye barınak olabiliyor. Göçü en yoğun yaşayan bölgelerin başında, yaklaşık 4 yıl önce Hatay sınırı yakınlarına kurulan Atme ve Kah kampları geliyor. Birbirine 5-6 kilometre mesafede bulunmasına karşın her gün artan nüfuslarıyla birleşmeye yaklaşan bu kamplar, son göçlerle daha da kalabalıklaştı. Büyük bölümü altyapısız, derme çatma çadırlarla dolu bu kamplar ve yakın çevresi, yaklaşık 600 bin kişiyi barındırıyor. Havadan görüntülenen uçsuz bucaksız dev “çadır şehirler” âdeta metropolleri andırıyor.

Bu arada sınırın öte tarafından bekleyen savaş mağdurları için “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” adlı yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar neticesinde 1 Aralık 2019’dan bugüne kadar İdlib’den 312 bin kişinin sınıra yakın yerlere göç ettiğini, bunların yüzde 76’sının kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.