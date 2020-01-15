Cenazede, anne Zümriye ve baba Tezcan Günay’ı yakınları teselli etti. Törene, şehidin ailesi ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askerî yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı saldırıda şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater’in (31) cenazesi Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından İdil’in Tepeköy köyüne götürüldü. Köy meydanında yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Evli ve üç çocuk babası şehit için evinin önünde helallik alındı. Duaların ardından şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.
Haftanin şehitlerine son görev
15.01.2020 - 03:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 - 03:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay’ın (27) cenazesi, memleketi Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ebediyete uğurlandı.
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675129 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675129.aspx
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