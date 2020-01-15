Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenazede, anne Zümriye ve baba Tezcan Günay’ı yakınları teselli etti. Törene, şehidin ailesi ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askerî yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı saldırıda şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater’in (31) cenazesi Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından İdil’in Tepeköy köyüne götürüldü. Köy meydanında yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Evli ve üç çocuk babası şehit için evinin önünde helallik alındı. Duaların ardından şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.