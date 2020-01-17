Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika gelene habere göre Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Peki Rahşan Ecevit neden öldü? İşte Rahşan Ecevit ölümü hakkında detaylar... Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti.. Rahşan Ecevit kimdir, neden öldü?

Rahşan Ecevit neden öldü?

Rahşan Ecevit neden öldü sorusu aratılıyor. Bir süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gören ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, bu akşam saat 21.00 sularında hayata gözlerini yumdu.

Rahşan Ecevit kimdir?

Rahşan Ecevit, 1923 yılında Bursa'da doğdu. Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi. 17 Ocak 2020 tarihinde GATA'da vefat etmiştir. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur.

Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi.

2010'da siyasi yaşamından çekildi.