Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kayseri’den kalkan ve Somali’deki alçak terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarımız ile Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek için Mogadişu’ya gidecek olan Hava Kuvvetlerimize ait bir uçak Etimesgut/Ankara’ya indi. Müteakiben uçağımız Mogadişu’ya uçacak” denildi.
Yaralıları Türkiye’ye getirmek için Mogadişu’ya gidecek olan uçak Ankara’da
20.01.2020 - 23:34 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’den kalkan ve Somali’deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek için Mogadişu’ya gidecek olan uçak Ankara’ya indi.
Etiketler : Kayseri,
676329 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/676329.aspx
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