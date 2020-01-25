Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da konuşan Soylu şunları söyledi: YıIlardır bunları yazıyorlar ama yıllardır da bu örgüte can suyu sağlamaktan, silah vermekten, militanlarına sığınma hakkı sağlamaktan, arka çıkmaktan, doğrudan mali yardim yapmaktan çekinmiyorlar. Şöyle bir yanılgı içindeler, PKK onların ülkelerinde silahlı terör faaliyetinde bulunmadığı için uyuşturucu terörünü görmezden geliyorlar. Orta Doğu’da oluşturdukları istikrarsızlık, gelir eşitsizliği, vekalet savaşları eliyle yürüttükleri terör ve şiddet, hem uyuşturucu ticaretini hem de göçü tetikliyor. Afrin’de Zeytin Dalı Harekâtı’nı yapmamış olsaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu. Saha operasyonlarında önemli bir ivme yakaladık. 2016’da 81 bin olan yıllık operasyon sayımız, son iki yıldır 140 binin üstüne çıktı. 2019 rakamımız 148 bin olarak gerçekleşti. Bu ivmeyi düşürmemek, mümkünse artırmak lazım. 2016’da 7 bin 641 olan tutuklu sayısı, 2019’da 25 bin 619 olarak gerçekleşmiştir. Soylu, Türkiye’nin tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Dünyanın en büyük sığınmacı sayısıyla karşı karşıyayız. Geri gönderme merkezlerinin kapasiteleri ve şu anda barındırdıkları insan sayısıyla dünyadaki en çok sayıya sahibiz” diye konuştu.