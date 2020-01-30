Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'deki 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz." dedi.

Erdoğan, yürüttükleri siyasetle, yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozduklarını söyledi.

Erdoğan, "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor." diye konuştu.

"Bu bir işgal projesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler. Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur."