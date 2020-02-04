Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniyeli Uzman Çavuş Serkan Deprem’in ise izinli gelerek ailesini ziyaret ettiği, anne ve babasının yanında bir süre kalıp iki gün önce görev yerine döndüğü öğrenildi. Şehidin evli ve iki yaşında bir çocuk babası olduğu bildirildi.Şehitlerden Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler ile Uzman Çavuş Uğur Kurt’un Gaziantep’teki ailelerine acı haber ulaştırıldı. Şehit Kurt’un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.



BEŞ AYLIK BEBEĞİ VARDI

Aksaraylı şehit Onbaşı Kadir Yıldız’ın (25) babası Atay Yıldız’ın oğlunun İdlib’deki operasyona katılması sebebiyle gelini ve torununu Aksaray’a getirmek üzere Şanlıurfa’da olduğu öğrenildi. Şehidin 2018 yılında Türkan Açkun Yıldız ile evlendiği ve 5 aylık bebeklerinin olduğu bildirildi.

Şehit Uzman Onbaşı Gökhan Orhan’ın şehadet haberini alan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan annesi Fatma Orhan, fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şehit uzman çavuş Halil Demir’in Tuzla’da oturan ağabeyi Mücahit Demir “Bizim arkadaşa ‘Suriye tarafına geçiyorum’ demiş. Bize söylemezdi böyle şeyleri” dedi.

Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran’ın acı haberi Mersin’in Gülnar ilçesinde yaşayan yakınlarına üç çocuk babası şehit tır şoförü İsmail Akatay’ın ise Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki ailesine verildi.