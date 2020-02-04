Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye rejiminin İdlib’deki saldırısına ilişkin, “Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır.” ifadelerini kullandı.

Rusya ve İran destekli Esad rejiminin tamamıyla kontrolden çıkıp, şiddet ve cinayet makinesi haline dönüştüğünü vurgulayan Bahçeli, “Anlaşılmaktadır ki Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir. MHP, Rusya’nın dürüstlükten mahrum siyasi uygulamalarını ibretle ve esefle takip etmektedir. Suriye’de istikrarın temin edilmesinden ziyade bölgesel ve tarihsel emellerine odaklanan Moskova yönetimi güvensiz ve ikiyüzlüdür.” dedi.

Bahçeli, İdlib’de çatışmaların engellenmesi amacıyla bölgeye intikal ettirilen takviye askeri birliklere Esad güçlerinin düzenlediği topçu saldırısında şehit ve yaralılar olmasının bardağı taşıran son tahrik damlası olduğunu belirtti.

Türk askerlerinin yer alacakları alanların koordinatlarının muhatap ülkelerle paylaşılmasına rağmen bu saldırının yapılmasının sadece “alçaklık ve ahlaksızlık değil, aynı zamanda düşmanlık” olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti: “Türkiye bu hunhar provokasyonun cevabını misliyle vermiş, azimle, inançla ve cesaretle de vermeye devam etmektedir. Katiller döktükleri kanın bedelini şu ya da bu şekilde ödemelidir. Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye’ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir. Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir”



Zamanlama manidar!

Saldırının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti öncesi yapılmasına dikkati çeken Bahçeli, bunun şaibeli ve soru işareti taşıyan, kuşkulu bir durum olduğunu vurguladı. Bahçeli, Rusya’nın Ukrayna ile sancılı ve sorunlu ilişkilerinin bilindiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: “Ukrayna ziyaretine İdlib’den karşılık veriliyorsa Türkiye-Rusya ilişkilerinin mânâ ve muhtevası zehirlenmekle kalmayacak, iki ülke arasındaki diyaloglar bu gidişle soğumaya terk edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin konuşlu bulunduğu gözlem noktalarının ve etrafının güvenliği mutlaka temin edilmeli, Esad kanlı saldırısından dolayı pişman edilmelidir.”