Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Yeniden Asya Girişimi Toplantısı"nda kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Suriye'de yaşanan krize çözüm bulmak için çalışıyoruz. Rejimin saldırganlığı ve arsızlığı artıyor. Bunu dengelemek ve durdurmak için, Astana ve Soçi sürecinde olduğu gibi komşumuz Rusya'yla çaba sarf ediyoruz. Burada Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Bir an önce kalıcı ateşkes ve siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz. Ancak bize de saldırılar oluyor. Bunların karşılığını verdik vereceğiz.

Kıtamızda yaşanan sorunların çözümü için daha aktif rol oynamaya çalışacağız. Önümüzdeki süreçte bu sorunların çözümü için siz Asya'daki dostlarımızla çalışmak istiyoruz. Türkiye, güçlü bir NATO üyesi ve önemli bir Avrupa ülkesi olarak Asya ile ilişkilerimizde bir çelişki görmüyoruz. Bu bir çelişki değil, birbirini tamamlayan politikalardır. Batılı kimliğimiz, Asya'daki varlığımızı, Asya ile aramızdaki bağlar da Avrupa'daki mevcudiyetimizi güçlendirecektir.

Bir Asyalı olarak Asya'yı iyi biliyoruz. Güçlü ilişkilerimiz mevcut. İkili ilişkilerde birçok Asya ülkesiyle özel ilişkilere sahibiz. Asya'da 30 büyükelçiliğimiz ve 22 başkonsolosluğumuz mevcut. Tüm Asya ülkelerinde temsilciliklerimiz mevcut.

Güçlü ilişkilerimize rağmen yoğun dış politika gündeminde Asya'yı zaman zaman ihmal ettiğimizi gördük. Bu nedenle Yeniden Asya girişimiyle bölge ile olan ilişkilerimizi canlandırmak istedik. Asya'nın yükselişine katkı sağlamayı arzuluyoruz. Geniş bir yelpazede, kazan kazan anlayışıyla önceliklerimizi gözden geçireceğiz