Türkiye Gazetesi

Çağrı Erhan KİEV İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rejimin Mehmetçiğe yönelik saldırısı için “Bu, İdlib mutabakatının açık ihlali. Rejim için tabii ki bunun sonuçları olacak. Derhâl karşılık verdik ve bundan sonra gereği neyse yapılacak” dedi.

Ukrayna dönüşü uçakta soruları cevaplayan Erdoğan, hem sahada hem de masada gerekli adımların atıldığını belirterek şöyle konuştu: Orada 76 civarında rejim mensubunu etkisiz hâle getirdik. Bunların büyük bir kısmı ölmüş durumda, belli bir kısmı yaralı. Fakat Rus tarafına da bunun bütün bilgilerini de koordinatları ile birlikte arkadaşlarımız verdiler. Askerî gözlem noktalarımız tabii ki orada hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar. İdlib’de yeni bir savaşa, sivil katliamına ve göç dalgasına müsaade edemeyeceğimizi de onlara bildirdik. İdlib konusunda uluslararası toplumun da sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Türkiye’yi takdir etmek yeterli değil, biz somut adımlar da görmek istiyoruz. Aksi takdirde diğer adımları atma girişimine de başlayacağız.



- İdlib’de şehitlerimiz var ve operasyonlar da devam ediyor. Acaba bu operasyon da daha önce yapılan üç operasyon gibi kapsamı, derinliği olan dördüncü bir operasyona dönüşür mü?

Olayı müteakiben havan topları ve fırtına obüsleriyle tamamen alana girdik. Hatta SİHA’lar da devredeydi. 76 rejim unsuru etkisiz hâle getirildi. Bunlar daha çok telsiz konuşmalarıyla tespit ediliyor. “Şu kadar kişi kaybettik” filan diyorlar. Bir telsizden farklı bir rakam, bir telsizden daha farklı bir rakam gelebiliyor. Onun için telsiz takibinde aldığımız bu tür rakamlarla şu anda bize ulaşanlar bunlar. Bu süreci tabii devam ettireceğiz. Çünkü Suriye şu anda İdlib’deki o masum, mahzun insanları sınırlarımıza doğru sürerek orada alan kazanmaya çalışıyor. Biz de Suriye’ye burada alan kazanma fırsatı vermeyeceğiz.



- Adı olan, yani Barış Pınarı gibi kapsamlı bir operasyon düşünüyor musunuz?

İdlib operasyonunun bu şimdi ilk ayağı. Bunu biliyorsunuz cuma günü söyledim. Şimdi bu operasyon yapıldı ama bunlar demek ki şaka yaptığımızı zannediyorlar ama bugün yapılan operasyonların bunlara ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz.



- Tabii ki bu şehit haberleri hepimizin yüreğini yakıyor ve İdlib’de verilen sözler tutulmadı. Rusya ile bu manada bir gerginlik yaşıyoruz. Bu noktada Rusya’ya bir mesaj vermek ister misiniz? Ne söylemek istersiniz?

Bizim Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Bunu niye söylüyorum? Biliyorsunuz bizim şu anda Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var. Mesela nükleer enerji meselemiz. Şu anda onun inşa süreci devam ediyor. 300’ün üzerinde mühendisimiz Rusya’da yetiştirildi. Bu bir defa önemli.

İkincisi, TürkAkım Projesi de çok büyük önem arz ediyor. Şu anda doğalgazımızı ciddi bir oranda Rusya’dan alıyoruz.

Şu anda Rusya ile aramızda bir diğer önemli adım da S-400 konusu. Toplam ticaret hacmimiz de 20 ila 25 milyar dolar.

Turizmi de unutmamak lazım. Bu bakımdan bunları biz görmemezlikten gelemeyiz. Onun için de tabii her şeyi oturacağız konuşacağız. Öfke ile değil… Çünkü öfke ile kalkan zararla oturur.



HER SABAH BİR KAŞIK DUT PEKMEZİ

- Sizin virüslere karşı özel bir önleminiz var mı?

Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Ama benim bir tavsiyem var. Aman ateşe falan dikkat edin. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum’dan.



MUHALEFETİN ‘DEPREM VERGİSİ’ İDDİASINA CEVAP:

Haramı helali iyi biliriz

- “Eğer biz Kudüs’ü koruyamazsak kem gözlerin Kâbe’ye çevrilmesine engel olamayız” demiştiniz. Bu açıklama ile beraber Arap dünyasından daha kararlı bir duruş bekliyor musunuz?

Biliyorsunuz bizim açıklamalarımızdan sonra Arap Ligi de müspet bir açıklama yaptı. İslam İş Birliği Teşkilatı da bu planı reddettiğini duyurdu. Bu iyi bir gelişme.

Mahmut Abbas ve İsmail Haniye ile görüştüm, onları çok kararlı gördüm. Yani hepsinde âdeta “Kudüs’ü vermeyiz; bu baş bu bedenden kopmadıkça Kudüs elden gitmez” diyecek kadar öyle bir kararlılıkları var. Tabii bunları görünce duygulanıyoruz.

Biz görüştüğümüz bütün liderlere durumu anlatıyoruz. Zaten Avrupa Birliği’nin kararı belli bu konu ile ilgili. Batılı bazı farklı ülkelerle de yaptığımız görüşmelerde aldığımız cevaplar hemen hemen hep olumlu.



- Suud Kralı’nın tavrı nasıl?

Suud Kralı’nı doğrusu daha aramadım. İslam İş Birliği Teşkilatının dönem başkanı onlar olduğu için oradan olumlu netice çıktığına göre, müspet.



- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin İSMEK’teki kadın çalışanlara yönelik sözleri infial oluşturdu. Ancak Ekrem İmamoğlu ‘inceleme başlattım’ demekle yetindi. Siz ne diyorsunuz bu konuda?

Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım. Hele hele bir bayana yapılan sataşmaya en güzel cevabı sizin vermeniz lazım.



- Siz bir açıklama yaptınız ama başka yerlere çekildi deprem vergileriyle ilgili?

“Bunlar ne için verilmişse, verildiği yere harcanacaktır” dedik. Nitekim biz bu konularda en ufak bir suistimale gidemeyiz. Geçmişten bu yana da bunlar hangi amaçla verilmişse aynen o amaca yönelik olarak kullanılmıştır. Bunun inceliğini biz onlardan daha iyi biliriz. Çünkü biz helal haramı da iyi biliriz, nasıl bir kul hakkı olduğunu da iyi biliriz.



- Resmî ziyaretinizde tören kıtasını selamlıyorken kullandığınız Ukraynaca ifade Rus basınında infial oluşturdu, başka birtakım siyasi mesajlar verildiği iddia ediliyor.

Bir kere bu Ukrayna’nın resmî selamlaması. Ukrayna özgür bir ülke değil mi? Ukrayna’ya her gelen devlet başkanı bu ifadeyi kullanır. Bize gelenler nasıl “Merhaba asker” diyor? Bu da böyle bir şey. Ayrıca bir infial de görmedik biz.



KIRIM’IN HAKKINI KORUYACAĞIZ

- Kırım Tatarları konusundaki pozisyonumuz net. Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz. Kırım’ın haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak Sayın Başkan’ın da bu konuda kararlı olduğunu gördüm. O da özellikle “Kırım Tatarları konusunda hassasiyetiniz nedir?” diye bunları benden ayrıca öğrenmek istedi. Ben de kararlılığımızı söyledim. Hatta şu anda Herson bölgesinde 500 konut yapabiliriz diye bir teklifte bulundu “Beraber yapalım” dedi. Biz de kendilerine “İsabetli olur” dedik. Kiev’de Kırım Tatar kardeşlerimiz için cami, konut ve iş yerlerinden oluşan bir külliye inşa edeceğiz. Bu çerçevede Mustafa Cemiloğlu ile görüştüm, diğer arkadaşlarla da görüştük. Kırımlı kardeşlerimize siyasi, ekonomik, diplomatik ve kültürel alanlarda da her türlü desteği vereceğiz.



İLİŞKİLER SIKINTIYA GİRER

Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın iadesi için de girişimlerin sürdüğünü kaydeden Erdoğan şunları kaydetti: Bunu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den özellikle istedim. Dedim ki “Bizim için çok ama çok ileri derecede önemli. Şu anda iltica ile ilgili de girişimleri olmuş. Dolayısıyla burada bir yanlışa düşüp de buna böyle bir kapıyı da açacak olursanız, bu aramızdaki ilişkileri de sıkıntıya sokabilir. Şu anda kendisine belgeleri de verdik. Olumlu bir cevap alacağımıza inanıyorum. Adalet Bakanlığımız bunu takip ediyor.