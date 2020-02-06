Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, günler öncesinden uyarmış, Perşembe gününü işaret ederek, Balkanlardan gelecek olan soğuk hava dalgası ile beraber Trakya Bölgesi’nde ve İstanbul’da hava sıcaklıklarının en az 10 derece düşeceği, bölgede soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağı bilgisi paylaşıldı.

Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Edirne’nin Bulgaristan’a Kuzey sınırı olan Hamzabeyli Sınır Kapısı ve civar köyleri an itibariyle beyaza büründü. Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine giren bölgede kar kalınlığı şimdiden 5 santimetreyi aştı.

Sürücülere kar lastiği uyarısı

Karayolları ekipleri bölgede teyakkuz durumunda bulunurken, polis ekipleri de trafikte yaşanması muhtemel olumsuz durumlar için sürücüleri uyardı. Özellikle kar lastiği olmayan araçların bölgeye gitmemesi belirtildi.

İstanbul’a ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre Balkanlar üzerinden gelen ve Edirne’nin kuzeyinden giriş yapan soğuk hava dalgası ve kar yağışının öğleden sonra İstanbul’a ulaşması bekleniyor.