Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Camilerin kapısına kilit vurulması medyada yer alınca, camileri Diyanet İşleri Başkanlığı’na devretmek istediklerini belirten İBB yönetimi, kapıları bir buçuk aydır kilitli olan camileri açtırdı. Fakat belediye şirketlerinden tayin edilen imamların kadroları iptal edildiği için, sahil kenarındaki camilere bakım için hayırsever vatandaşlar aranıyor. Yenikapı ve Avcılar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki dönemde yaptırılan ve belediye şirketlerinden imam kadrosu açılan üç cami, önce imam kadroları iptal edilmiş ardından da kapılarına kilit vurulmuştu. Camilerin durumları medyada yer almasının ardından dün apar topar açılan camilere, İstanbul İl Müftülüğünün kadro vermesi bekleniyor. istanbul iha