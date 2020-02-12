Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamaları;

"Sizler hasretle muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

İDLİB'TE 14 ŞEHİT 45 YARALIMIZ OLDU

Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Bugüne kadar İdlib'te şehti sayısı 14'ü yaralı sayısı 45'i buldu. Terör örgütleri İnsanlık dışı eylemleriyle kana susamışlıklarını gösteriyorlar.

Sürekli sivil halka saldırıyor, kan döküyor katliam yapıyorlar. Söze gelince insan haklarını, kadınları, çocukları ağızlarından düşürmeyenler bu saldırılar sonrasında derin bir sessizliğe bürünmüş durumdalar.

İdlib'te rejim ve Ruslar ile birlikte yine onlarla birlikte hareket eden çoğu saldırının teröristleri değil doğrudan sivil halkı hedef aldığının altını çizmek istiyorum. Amaç sivilleri ülkemiz sınırlarına hareketlenmeye zorlayarak alan açmaktır.

Bize verilen sözlerin tutulmadığı, anlaşmalara uyulmadığı gibi bu saldırılar doğrudan Türkiye'yi hedef almaya başladı. Madem durum bu öyleyse biz de lafa değil sahadaki duruma bakarak hareket edeceğiz.

Artık kimsenin bağnazlığına, satılmışlığına, başı bozukluğuna göz yumacak değiliz. Şubat sonuna kadar Rejimi Soçi sınırlarının ötesine atmakta kararlıyız. Havada bunu yaptık. Karada da bunu gerçekleştireceğiz. Gözlem noktalarımıza en küçük bir zarar gelmesi durumunda hiçbir sınıra bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum.

SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZDİR

İdlib'te sivil yerleşim alanlarını vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyecekler. İdlib başta olmak üzere Suriye halkının hayatta kalma mücadelesine destek vermek insani ve tarihi sorumluluğumuzdur. Onların güvenliği 83 milyonun huzur ve güvenliğidir. Suriye terör örgütlerinin yönettiği başkalarının elinde kukla rejimlerinin elinde kalırsa güvenliğimiz tehdit altına girer.